Сбербанк выдал льготный кредит на строительство жилого комплекса "Колумб" в Тюмени

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство жилого комплекса "Колумб" в Тюмени от ООО "Специализированный застройщик "К2", входящего в группу компаний "Страна Девелопмент". Сумма сделки составляет более 1 млрд рублей, срок кредитования - до конца 2022 года. Денежные средства выданы по льготной ставке в рамках программы субсидирования Минэкономразвития правительства РФ.

"В текущей ситуации для дальнейшего развития строительного рынка недвижимости в регионе субсидирование процентных ставок и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу особенно актуально. Сбербанк готов идти навстречу клиентам и предлагать оптимальные условия финансирования", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Жилой комплекс "Колумб" расположен в экологически чистом районе Тюмени. Семь домов образуют уютный закрытый двор с пешеходным бульваром, проходящим через весь комплекс. В пяти минутах езды от комплекса находится уже действующая общеобразовательная школа № 88. Рядом со школой - детский сад № 166, а также несколько частных детских садов. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящих, закрытых, надземных паркингов. Одноименный крупный торгово-развлекательный находится в шести минутах езды от жилого комплекса. Проект предусматривает около 50 планировок, а также коммерческие помещения. Срок сдачи проекта запланирован на 4 квартал 2021 года. Проектная декларация размещена на официальном сайте компании.

Помимо проектного финансирования ООО "Специализированный застройщик "К2" пользуется продуктами экосистемы Сбербанка. Дочерняя консалтинговая компания Strategy Partners анализирует проект жилого комплекса "Колумб", проводит исследование рынка и плана продаж квартир, разрабатывает предложения по увеличению рыночного потенциала и ликвидности строящихся квартир, готовит рекомендации по инструментам маркетинга и динамического ценообразования. Компания Segmento помогает застройщику проанализировать поведение потенциальных клиентов и настроить таргетированную рекламу на пользователей, соответствующих необходимым критериям.