Прохожие нашли пропавшую девочку в Тюмени
| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)
Прохожие заметили маленькую девочку без родителей на одной из улиц Тюмени и вызвали полицию 15 июля.
"Ребенка доставили в отдел полиции № 7. Мама нашлась через два часа. Ребенка вернули. Мама была в панике, оказывается, искала девочку самостоятельно", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.
В городской полиции добавили, что девочка убежала с детской площадки. Протокол составлять не стали, провели профилактическую беседу. "Семья благополучная", – добавила Мария Новопашина.
Инна Пахомова