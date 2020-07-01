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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прохожие нашли пропавшую девочку в Тюмени

Происшествия, 09:28 16 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Прохожие заметили маленькую девочку без родителей на одной из улиц Тюмени и вызвали полицию 15 июля.

"Ребенка доставили в отдел полиции № 7. Мама нашлась через два часа. Ребенка вернули. Мама была в панике, оказывается, искала девочку самостоятельно", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

В городской полиции добавили, что девочка убежала с детской площадки. Протокол составлять не стали, провели профилактическую беседу. "Семья благополучная", – добавила Мария Новопашина.

Инна Пахомова

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# дети , полиция , УМВД России по Тюмени

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