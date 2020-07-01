Азы военного искусства изучают на летних сборах в Тюменской области

| Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте

Новый формат предусмотрен для летних лагерей в системе добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области в 2020 году. Они проходят как сборы профильных оборонно-спортивных отрядов "Ратники" дневного пребывания (с утра до вечера). Первая смена открылась 13 июля, сообщает центр "Аванпост".

Участие принимают обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, военно-спортивных секций и участники движения "Юнармия" в Тюменской области. Возраст - от 10 до 17 лет.

Сборы будут проходить в течение июля и августа в Нижнетавдинском, Викуловском и Казанском районах, в Заводоуковском городском округе, в Ишиме, Ялуторовске и в Тюмени на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и детского морского центра "Алый парус".

В каждом из них запланированы по несколько смен продолжительностью по пять дней. Для участников сборов предусмотрены занятия по тактической, огневой, строевой, физической подготовке, оказанию первой помощи. Они изучают уставы, основы радиационной, химической, биологической защиты, военной топографии. Сдают зачеты по летнему полиатлону и функциональному многоборью, участвуют в тренировках по военно-прикладным видам спорта, в спортивных и военно-исторических играх, квестах.