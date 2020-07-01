  • 16 июля 202016.07.2020четверг
  • USD70,7998
    EUR80,8392
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Азы военного искусства изучают на летних сборах в Тюменской области

Общество, 17:21 16 июля 2020

центр "Аванпост" ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте

Новый формат предусмотрен для летних лагерей в системе добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области в 2020 году. Они проходят как сборы профильных оборонно-спортивных отрядов "Ратники" дневного пребывания (с утра до вечера). Первая смена открылась 13 июля, сообщает центр "Аванпост".

Участие принимают обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, военно-спортивных секций и участники движения "Юнармия" в Тюменской области. Возраст - от 10 до 17 лет.

Сборы будут проходить в течение июля и августа в Нижнетавдинском, Викуловском и Казанском районах, в Заводоуковском городском округе, в Ишиме, Ялуторовске и в Тюмени на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и детского морского центра "Алый парус".

В каждом из них запланированы по несколько смен продолжительностью по пять дней. Для участников сборов предусмотрены занятия по тактической, огневой, строевой, физической подготовке, оказанию первой помощи. Они изучают уставы, основы радиационной, химической, биологической защиты, военной топографии. Сдают зачеты по летнему полиатлону и функциональному многоборью, участвуют в тренировках по военно-прикладным видам спорта, в спортивных и военно-исторических играх, квестах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 16.07.2020Два тюменских проекта стали победителями грантового конкурса
18:05 16.07.2020Лидер казахской общины Тюменской области призвал выполнять правила безопасной жизни с COVID-19
17:54 16.07.202050 новых остановочных павильонов установят в Тобольске в 2020 году
17:43 16.07.2020Вертолеты Utair тушат лесные пожары в Греции