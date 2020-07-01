В Тюменской области усилили мероприятия по профилактике лесных пожаров

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273 лесных маршрутов общей протяженностью 27 тыс. 530 км охватили ежедневным наземным патрулированием в Тюменской области. Еще 14 маршрутов на 7 тыс. 544 км патрулируют с воздуха каждый день.

Мероприятия направлены на профилактику и своеременное обнаружение лесных и ландшафтных пожаров. В аномально жаркую и сухую погоду это особенно актуально. с 11 по июля количество возгораний увеличилось. Всего силами тюменской авиабазы ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 36 га. Из них 14 произошли из-за несоблюдения жителями правил пожарной безопасности местным населением.

Всего инспекторы выявили 282 нарушения, 240 лиц привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3,071 млн. рублей.

Областной департамент лесного комплекса напоминает: вместе с возрастанием пожарной опасности в лесах повышается риск природных пожаров, которые несут угрозу населенным пунктам и объектам инфраструктуры. В рамках особого противопожарного режима, который введен в регионе 18 апреля и действует до сих пор, запрещается:

- разведение костров и выжигание сухой растительности, мусора;

- приготовление пищи на открытом огне, углях за исключением специально отведенных для этого зон;

- проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров в полях;

- при обнаружении возгорания нужно сообщить по тел. 8-800-100-94-00.

За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам - от 300 до 500 тыс. рублей. В случае возникновения пожара без ущерба лесным насаждениям штраф составит 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн для юридических. Если при пожаре нанесен ущерб лесному фонду, ответственность возрастет. максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет.