В микрорайонах Тобольска благоустраивают придомовые территории

с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram

Придомовые территории шести домов благоустраивают в Тобольске. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев. Он уточнил, что работы идут на ул. Октябрьской, 64, ул. Знаменского, 45, мкрн. №3, 32 и в мкрн № 10 около 47 и 47а.

"Решение о благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома принимают исключительно собственники и закрепляют на общем собрании. Это очень важный момент. Мне постоянно приходят сообщения о том, что в том или ином дворе необходимо провести благоустройство. Необходимо – действуйте. Это ваша территория, ваш двор и только вам решать, чем наполнить ваше дворовое пространство. Надо понимать, что бремя заботы об этом имуществе ляжет также на вас", - напомнил тоболякам Максим Афанасьев.

Он выразил надежду, что на обновленных территориях вандализм будет сведен к минимуму.

"Установка "не мое – не жалко" еще прочно сидит в головах. А если мое, тогда можно сделать замечание молодежи, развеселившейся в песочнице, детям, ломающим домики-скамейки, выйти на субботник, прибраться. Мы долго привыкали к тому, что подъезд и дом в целом – это уже общее имущество, привыкаем и к осознанию того, что двор – свой, не чужой", - написал Максим Афанасьев.

Этот же принцип, по его словам, можно отнести к оборудованию детских площадок. В случаях, когда территория отведена по минимуму и нет возможности поставить детскую площадку, можно объединиться с соседним двором.

Также в Тобольске придерживаются концепции развития микрорайонов и создания в них общедоступных зон отдыха. Это касается и новых скверов, пришкольных территорий, спортивных зон у действующих объектов.

"Провести работы по благоустройству придомовой территории возможно за счет средств собственников помещений многоквартирного дома или за счет привлеченных средств, в том числе субсидии администрации города. До первого января 2021 года мы временно приостановили включение в список многоквартирных домов, изъявивших желание провести работы по благоустройству придомовых территорий. Хотим немного изменить порядок для удобства и лучшего понимания граждан. Поэтому сколько дворов у нас преобразятся в 2021 году, пока сказать нельзя, но будем стараться не сбавлять темпов. Такие работы очень меняют вид наших микрорайонов", - заключил глава Тобольска.

Евгения Шевцова