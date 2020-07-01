Полторы тысячи тонн рыбы вырастили в хозяйствах Тюменской области за полгода

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Более полутора тысяч тонн рыбы вырастили в Тюменской области за шесть месяцев 2020 года. Это почти на 300 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Так, в регионе вырастили 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тон карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. Расширяется и разнообразие видов, сегодня можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, различных осетровых и карповых.

В 2020 году впервые к традиционным видам рыб добавилась и форель. Первую тонну этого вида вырастили на предприятии индустриального типа "Рыбное подворье". Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 69 рыбоводных хозяйств.