Тобольский музей расскажет о царской семье в VR-формате
VR-тур "Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске" проводит Тобольский музей-заповедник в дни памяти царской семьи.
Проект реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура", сообщает департамент культуры Тюменской области.
Вместе с историком и писателем Петром Мультатули в режиме панорамного видео 360° можно увидеть ожившую историю последних дней пребывания царской семьи в Тобольске, познакомиться с интересными фактами и уникальными экспонатами музея памяти.
Ранее экскурсию можно было посмотреть только с помощью очков виртуальной реальности, а теперь она доступна как с компьютера, так и с мобильных устройств.
VR-тур представлен по ссылке.