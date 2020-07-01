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Тобольский музей расскажет о царской семье в VR-формате

Общество, 09:50 17 июля 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

VR-тур "Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске" проводит Тобольский музей-заповедник в дни памяти царской семьи.

Проект реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Вместе с историком и писателем Петром Мультатули в режиме панорамного видео 360° можно увидеть ожившую историю последних дней пребывания царской семьи в Тобольске, познакомиться с интересными фактами и уникальными экспонатами музея памяти.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ранее экскурсию можно было посмотреть только с помощью очков виртуальной реальности, а теперь она доступна как с компьютера, так и с мобильных устройств.

VR-тур представлен по ссылке.

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# императорская семья , Тобольский музей-заповедник

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