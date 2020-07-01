Тюменские огнеборцы спасли деревянный дом

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Горевший деревянный двухэтажный дом № 9 потушили сотрудники МЧС на ул. Энгельса в Тюмени 17 июля. Вызов поступил в 4 часа 45 минут.

"На месте задействовали шесть единиц техники, работали 16 сотрудников пожарно-спасательных частей города. Устанавливали автоцистерны на гидрант. На расстоянии 160 квадратных метров прокладывалась магистральная линия для бесперебойного водоснабжения", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Огонь повредил кровлю и имущество на площади 40 кв. м.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Пострадавших и погибших нет.

Инна Пахомова