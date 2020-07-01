Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на улице Самарцева в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на ул. Самарцева в Тюмени 16 июля. Жильцы квартиры самостоятельно справились с пламенем.
Вызов поступил около 16 часов. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире девятиэтажного дома № 40. Загорелись имущество и внутренняя отделка комнаты.
"На место выезжали пожарные 13-й пожарно-спасательной части с автолестницей. К их прибытию жильцы своими силами смогли ликвидировать огонь", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Инна Пахомова