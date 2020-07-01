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Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на улице Самарцева в Тюмени

Происшествия, 10:45 17 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на ул. Самарцева в Тюмени 16 июля. Жильцы квартиры самостоятельно справились с пламенем.

Вызов поступил около 16 часов. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире девятиэтажного дома № 40. Загорелись имущество и внутренняя отделка комнаты.

"На место выезжали пожарные 13-й пожарно-спасательной части с автолестницей. К их прибытию жильцы своими силами смогли ликвидировать огонь", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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