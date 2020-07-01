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Полиция Тюмени разыскивает водителя, сбившего двух человек

Происшествия, 10:23 17 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель Renault сбил двух пешеходов, въехал в другую машину и сбежал с места аварии в д. Плеханова 16 июля. Его ищут сотрудники тюменской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 22 часа на берегу водоема в районе дома № 59 на ул. Секисова.

"Водитель автомобиля Renault при движении задним ходом сбил двух пешеходов – мужчину 1989 года рождения и девочку 2012 года рождения. После этого автомобилист въехал в УАЗ, бросил свое транспортное средство и сбежал с места ДТП", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительным данным, у пешеходов диагностировали ушибы. Обстоятельства выясняются. Водителя разыскивают.

Инна Пахомова

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# водители , ГИБДД Тюменской области , дети

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