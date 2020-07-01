Подростку из Когалыма нужна помощь

Фото со страницы Антона Кульша во Вконтакте Фото со страницы Антона Кульша во Вконтакте

Семнадцатилений Антон Кульш из Когалыма болен раком крови.

У мальчика острый лимфобрастный лейкоз. Диагноз поставили четыре года назад, с тех пор подросток почти не выходит из больниц.

Врачи смогли вывести его в полную ремиссию, но мутацию раковых клеток остановить не удалось. Мальчику рекомендована CAR-T-терапия и пересадка костного мозга. Провести необходимую операцию с последующей трансплантацией готовы в испанской клинике Sant Joan de Deu. При незамедлительном лечении врачи дают стопроцентный прогноз на выздоровление Антона. Также откликнулись и дали надежду доктора из Израиля.

Стоимость лечения составляет 54 млн рублей. Это огромная сумма для семьи мальчика. Его воспитывает одна мама, папа погиб 10 лет назад. Кроме Антона, в семье еще двое детей.

Сейчас мальчик проходит очередной курс химиотерапии, чтобы потянуть время и подготовиться к поездке. Поскольку у него тяжелейшая генная мутация, времени очень мало, лечение нужно начать как можно скорее. Подробную информацию можно узнать здесь или по телефону +7(932)41-09-973.