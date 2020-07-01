Врачи из Заводоуковска и Ишима получили областные награды

Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия" Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"

Врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части Заводоуковской областной больницы №12 Евгений Ердушкин и врач-эпидемиолог Ишимской областной больницы №4 Елена Ширшова получили почетные грамоты Тюменской областной думы за многолетний добросовестный труд.

Награды вручил первый зампредседателя облдумы, руководитель регионального отделения фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

У Елены Ширшовой стаж работы в медицине составляет 28 лет. Опытный врач внесла значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией: участвовала в организации моноинфекционного госпиталя, обучении персонала больницы по работе с особо опасными инфекциями.

"У нас лечатся в том числе пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Также мы работаем с контактными лицами", — пояснила Елена Ширшова. Сейчас она контролирует работу моноинфекционного госпиталя, проведение дезинфекции, обследование контактных лиц. Также помогает в профилактике: рассказывает о необходимости социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.

Евгений Ердушкин много лет трудится врачом анестезиологом- реаниматологом в Заводоуковской областной больнице №12. В 2015 году он стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, с 1 января 2020 года — заместителем главного врача по медицинской части.

"Конечно, работы прибавилось, но мы готовились к разным вариантам распространения коронавирусной инфекции. Стараемся, наша задача — помогать людям", — рассказал Евгений Ердушкин.

Он отметил, что медикам помогает автомобиль "Лада Веста СВ", который "Единая Россия" подарила Заводоуковской больнице для выездной работы. Машину используют для развоза пациентов, которым нужна неотложная помощь, для доставки на место вызова врачей.

Андрей Артюхов рассказал, что члены фракции "Единая Россия" еще в апреле решили поддержать медицинских работников наградами облдумы. После выхода на пенсию такие грамоты дают несколько видов льгот.

"Каждый день врачи, фельдшеры, медсестры рискуют своим здоровьем, выполняют непростую работу, чтобы тюменцы продолжали получать качественную медицинскую помощь. Мы будем и дальше награждать тех, кто каждый день борется с распространением коронавируса", – подчеркнул Андрей Артюхов.