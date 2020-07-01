Тобольские офтальмологи получили новое высокоточное оборудование

| Фото: пресс-служба ОКБ № 3 (Тобольск) | Фото: пресс-служба ОКБ № 3 (Тобольск)

Высокоточный авторефкератометр установили в детской поликлинике Областной больницы № 3 в Тобольске.

Оборудование поставили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это диагностический аппарат последнего поколения, который не имеет ограничений по возрасту и росту ребенка. Обследование на нем доступно даже малышам до трех лет. При этом маленький пациент не испытывает дискомфорта, а оборудование дает масксимально точный результат.

В целом аппарат комбинированный и сочетает опции разных диагностических приборов. Он определяет диаметр зрачка, базовую кривизну контактных линз, позволяет проводить диагностику пациентов с интраокулярными линзами (искусственными хрусталиками). Врач может посмотреть, если ли у пациента помутнения в роговице, хрусталике или стекловидном теле, оценить посадку контактной линзы.

Отличительные особенности инновационной техники – улучшенная оптика и технология интеллектуального наведения. Функция направляющей точки помогает офтальмологу быстро навести фокус на глаз пациента, а автотрекинг зрачка - легко настроить прибор для проведения измерения. Также у нового авторефкератометра увеличен диапазон измерения рефракции, что позволяет обследовать пациентов даже с очень сильной миопией.

Во избежание ошибок прибор можно отцентрировать перед каждым новым осмотром. Также у авторефкератометра есть режим осмотра в цвете для общего мониторинга состояния глаза.

"Аппарат намного совершеннее прежнего. Большая часть функций автоматизирована, поэтому на обследование тратится меньше времени не в ущерб качеству. У него есть функция фото- и видеосъемки обследования, что очень помогает в работе с нестандартными случаями. Материалы можно сохранять и делиться ими с другими специалистами для оперативного проведения консилиума", — рассказала врач-офтальмолог ОКБ № 3 Надежда Белоусова.

По словам специалистов, новое оборудование повысит доступность специализированной медицинской помощи благодаря скорости диагностики. В день теперь можно обследовать более 30 детей из Тобольска и Тобольского района, сообщает пресс-служба больницы.