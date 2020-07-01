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Тела утонувших мужчин вытащили из реки Тобол спасатели

Происшествия, 11:51 17 июля 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тела двух мужчин, утонувших в р. Тобол в Заводоуковском городском округе, обнаружили днем 16 июля.

Трагедия произошла неподалеку от д. Пономарева. Мужчины утонули 15 июля.

"Примерно в 15 часов 16 июля обнаружены тела двух утонувших мужчин 1991 и 1978 годов рождения. Поисковые работы проводили сотрудники 93-й пожарно-спасательной части и Тюменской областной службы экстренного реагирования. Использовали лодки и гидрокостюмы", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Следователи организовали процессуальную проверку.

Как сообщает управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мужчины в компании друзей с детьми приехали купаться на необорудованный пляж. В один момент в воде скрылся шестилетний ребенок. Молодой мужчина бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл на помощь и тоже оказался под водой.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , реки , следователи

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