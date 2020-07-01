Двое мужчин утонули в реке Тобол 15 июля
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Обстоятельства гибели двух человек в Заводоуковском городском округе выясняют следователи. По предварительной версии, мужчины утонули в районе слияния рек Ук и Тобол 15 июля.
Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в СУ СК РФ по Тюменской области, в реке Тобол на расстоянии 1,3 км от д. Пономарево погибли двое мужчин 1978 и 2001 годов рождения.
В администрации округа отметили, что место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания, кроме того, там очень быстрое течение реки Тобол. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка.
Николай Ступников