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Двое мужчин утонули в реке Тобол 15 июля

Происшествия, 10:45 16 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Обстоятельства гибели двух человек в Заводоуковском городском округе выясняют следователи. По предварительной версии, мужчины утонули в районе слияния рек Ук и Тобол 15 июля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в СУ СК РФ по Тюменской области, в реке Тобол на расстоянии 1,3 км от д. Пономарево погибли двое мужчин 1978 и 2001 годов рождения.

В администрации округа отметили, что место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания, кроме того, там очень быстрое течение реки Тобол. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка.

Николай Ступников

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# Заводоуковский городской округ , река Тобол , следователи

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