Синоптики обещают тюменцам дождь с грозой в воскресенье
ИА Тюменская линия
Столбики термометров не опустятся ниже плюс 30 градусов в выходные дни в Тюмени.
По данным Росгидрометцентра, 17 июля ожидается плюс 34 градуса днем, 18 июля - плюс 35. Небольшое снижение температуры возможно 19 июля - термометры покажут плюс 33. Ночная температура в выходные составит плюс 20-21 градус.
Долгожданный дождь синоптики прогнозируют 19 июля. По расчетам Росгидрометцентра, вероятность осадков - 87%, возможна гроза.
Также на выходных ожидается переменная облачность, скорость ветра - 2-4 м/с. Давление будет держаться около 750 мм рт. ст.
Евгения Шевцова