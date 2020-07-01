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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Синоптики обещают тюменцам дождь с грозой в воскресенье

Общество, 12:13 17 июля 2020

ИА Тюменская линия

Столбики термометров не опустятся ниже плюс 30 градусов в выходные дни в Тюмени.

По данным Росгидрометцентра, 17 июля ожидается плюс 34 градуса днем, 18 июля - плюс 35. Небольшое снижение температуры возможно 19 июля - термометры покажут плюс 33. Ночная температура в выходные составит плюс 20-21 градус.

Долгожданный дождь синоптики прогнозируют 19 июля. По расчетам Росгидрометцентра, вероятность осадков - 87%, возможна гроза.

Также на выходных ожидается переменная облачность, скорость ветра - 2-4 м/с. Давление будет держаться около 750 мм рт. ст.

Евгения Шевцова

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