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Рабочие в Тюмени слили жидкий бетон в контейнер для мусора

Общество, 16:59 17 июля 2020

пресс-служба «Тюменского экологического объединения» | Фото: пресс-служба «Тюменского экологического объединения»

Рабочие, вылившие в контейнер для мусора жидкий бетон, могли причинить неудобства жителям ближайших домов. Если бы строительный раствор застыл, емкость в дальнейшем эксплуатировать было бы невозможно, сообщает пресс-служба "Тюменского экологического объединения".

К слову, водителей мусоровозов сложно поразить странными предметами, с которыми они сталкиваются на контейнерных площадках. Нарушения экологического законодательства встречаются повсеместно, отметили в "ТЭО". Так, в баках для коммунальных отходов оказываются ядовитые лампы, горящая зола, иногда туда попадает поликарбонат, а нередко "гербарии" в виде спиленных деревьев.

"Мы просим жителей Тюменской области, заметивших нарушения в сфере обращения с отходами, оперативно передавать информацию региональному оператору. Это поможет максимально быстро устранить нарушение и исправить последствия чьих-то необдуманных действий. Особенно важна неравнодушная позиция тюменцев, когда речь идет об экологии, а не просто о комфорте. Ни одно обращение граждан мы не оставляем без внимания", – подчеркнула первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.

Чтобы проблема была устранена как можно быстрее, важно четко указать конкретный адрес или координаты. Для удобства граждан горячая линия "Тюменского экологического объединения" работает в ежедневном режиме без выходных и праздничных дней с 7 до 22 часов. Оставить обращение или проконсультироваться можно по телефону 8-800-250-73-26 или на официальном сайте.

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# Тюменское экологическое объединение

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