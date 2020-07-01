"Транснефть-Сибирь" провела учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара в закрытой нефтенасосной на линейной производственно-диспетчерской станции "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов провело АО "Транснефть-Сибирь".

В соответствии с вводной, предусматривающей самый неблагоприятный вариант развития событий, в магистральной насосной при перекачке нефти пробило прокладку разъема насоса, что привело к выходу нефти в насосный зал и ее воспламенению; автоматическая система пожаротушения вышла из строя.

По замыслу учений, сигнал о пожаре поступил оператору НППС от слесаря по ремонту и обслуживанию технологических установок. На первом этапе учений отрабатывались действия персонала по тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения. После применения огнетушителя горение продолжилось, дальнейшее применение первичных средств пожаротушения оказалось невозможным из-за высокой температуры у очага горения и задымленности помещения продуктами горения. На втором этапе учений выполнялся комплекс мероприятий по боевому развертыванию от пожарной автоцистерны, в том числе выполнена прокладка магистральной линии, рабочих линий, подача стволов.

К тушению привлечены руководство аппарата управления АО "Транснефть-Сибирь" и Тюменского УМН, силы и средства ЛПДС "Торгили". Задействованы три единицы пожарной техники, более 20 работников ЛПДС "Торгили" и 22-й пожарной части. В ходе мероприятия инженерно-технический и рабочий персонал использовали необходимые средства индивидуальной защиты.

Цель – отработка действий по тушению пожара: проведение разведки пожара в целях выбора решающего направления ведения действий; отработка действий личного состава при проведении развертывания; отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта. Оценивалось знание обязанностей и действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара в закрытой нефтенасосной; оперативность и уровень подготовки руководства и персонала ЛПДС к ликвидации пожара. Поставленные задачи в ходе занятий выполнены.

Проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть-Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.