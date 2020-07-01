О создании СОНКО жителям региона расскажут на вебинаре

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Вебинар по созданию и государственной регистрации некоммерческих организаций состоится для жителей региона на платформе Zoom 29 и 30 июля. Обучение организуют ресурсные центры повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров при региональном центре "Семья" и Центр инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщает департамент социального развития региона.

Участники рассмотрят вопросы выбора организационно-правовой формы, изучат плюсы и минусы различных организационных форм при осуществлении деятельности организации, ознакомятся с порядком регистрации юридического лица, необходимым для этого пакетом документов.

Также будут полезными для будущих руководителей выступления представителей управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области и управления Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации СО НКО и предоставления отчетности в органы юстиции, знакомство с системой налогообложения и сроками предоставления отчетности.

Во второй день участники узнают, как организовать работу по бухгалтерскому сопровождению деятельности организации и подготовке финансовой отчетности, а также познакомятся с информацией о видах проверок НКО, порядке расчетов при планировании фонда заработной платы, обязательствами и порядками по уплате НДФЛ.

Представители некоммерческих организаций расскажут о возможных источниках финансирования СО НКО: членских взносах, пожертвованиях, займах, грантовых конкурсах и конкурсах среди СО НКО на право получения субсидий правительства Тюменской области.

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию до 26 июля 2020 года по ссылке.