О создании СОНКО жителям региона расскажут на вебинаре
Вебинар по созданию и государственной регистрации некоммерческих организаций состоится для жителей региона на платформе Zoom 29 и 30 июля. Обучение организуют ресурсные центры повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров при региональном центре "Семья" и Центр инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщает департамент социального развития региона.
Участники рассмотрят вопросы выбора организационно-правовой формы, изучат плюсы и минусы различных организационных форм при осуществлении деятельности организации, ознакомятся с порядком регистрации юридического лица, необходимым для этого пакетом документов.
Также будут полезными для будущих руководителей выступления представителей управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области и управления Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации СО НКО и предоставления отчетности в органы юстиции, знакомство с системой налогообложения и сроками предоставления отчетности.
Во второй день участники узнают, как организовать работу по бухгалтерскому сопровождению деятельности организации и подготовке финансовой отчетности, а также познакомятся с информацией о видах проверок НКО, порядке расчетов при планировании фонда заработной платы, обязательствами и порядками по уплате НДФЛ.
Представители некоммерческих организаций расскажут о возможных источниках финансирования СО НКО: членских взносах, пожертвованиях, займах, грантовых конкурсах и конкурсах среди СО НКО на право получения субсидий правительства Тюменской области.
Для участия необходимо пройти электронную регистрацию до 26 июля 2020 года по ссылке.