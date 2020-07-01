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Два памятника природы взяты под охрану в Ишиме

Общество, 17:34 18 июля 2020

ishim.admtyumen.ru

Внесены изменения в положения о памятниках природы регионального значения "Народный парк" и "Березовая роща" в Ишиме.

Это березовая роща площадью 14,91 га и сосновый массив площадью 72 га, окруженный озером-старицей Ишимчик. Особенностью этого лесного участка на территории города является большое разнообразие птиц. Здесь зафиксировано 35 видов, 23 из них гнездится на территории памятника природы.

В "Народном парке" преобладают сосновые насаждения, а также произрастают тополь, клен ясенелистный, вязы, карагана древовидная, яблоня. Здесь гнездятся многочисленные птицы, в том числе утки, живут белки и зайцы.

Статус памятников природы защищает эти участки от приватизации и застройки, пишет "Тюменская область сегодня".

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