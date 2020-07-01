Тюменец расстался с иномаркой для оплаты алиментов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 700 тыс. рублей задолжал по алиментам тюменец четверым детям, трое из которых уже достигли совершеннолетнего возраста, сообщает региональная служба судебных приставов.

При личной встрече с судебным приставом-исполнителем мужчина объяснил, что материально он полностью содержит свою прежнюю семью, но бывшая жена через суд все же требует еще и алименты.

Как отметили в ведомстве, дело дошло до ареста имущества. Автомобиль Lexus был выставлен на торги, но они не состоялись. Тогда иномарка была предложена взыскательнице в счет погашения долга. На это женщина согласилась.