В Австралии пытались продать одежду с "защитой от COVID-19"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Руководители бренда женской спортивной одежды Lorna Jane в Австралии уверяли покупательниц в том, что их продукция помогает защититься "от вирусов и микробов".

За это компанию оштрафовали на 28 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "360".

На сайте Lorna Jane появился ролик, в котором производитель убеждал покупателей в практически волшебных свойствах новой линейки одежды. В частности, благодаря технологии Lj Shield возбудители инфекций и вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, просто не смогут попасть на одежду пользователя, отмечали создатели бренда.

Некие частицы на ткани должны были разрушить "мембрану любых болезней, бактерий и микробов". Тем не менее врачи и ученые не поддержали оптимизм фирмы.

"Если вы думаете, что какие-то распыленные частицы на ткани способны разрушать "мембранные оболочки болезней", то у меня для вас плохие новости. Единственное, от чего способны избавить эти частицы, – это от денег в вашем кармане", – подчеркнул председатель Королевской коллегии врачей общей практики Австралии Гарри Несполон.

После выступлений врачей чиновники проверили Lorna Jane и признали компанию виновной в нарушении закона, по которому реклама лекарственных препаратов запрещена без подтверждения Управлением по надзору за лекарственными средствами.