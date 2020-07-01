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Ученые создали самое тонкое зеркало, которое нельзя увидеть глазом

Общество, 09:58 19 июля 2020

Фото: minpromtorg.gov.ru

Самое тонкое в мире и легкое оптическое зеркало разработали немецкие физики.

Оно состоит всего из одного слоя атомов и не видимо человеческим глазом, но отражение от него прекрасно видно, пишет РИА Новости. Описание разработки приведено в журнале Nature.

Обычно в зеркалах используются полированные металлические поверхности или оптические стекла со специальным покрытием для улучшения характеристик и уменьшения веса. Физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка в Германии создали новый зеркальный метаматериал, который состоит из одного структурированного слоя, содержащего всего несколько сотен идентичных атомов.

Два важнейших внутренних свойства нового зеркала — регулярный рисунок атомов и расстояние между длинами волн моделирующих лазеров. Регулярная структура и расстояние между атомами на субволнах подавляют диффузное рассеяние света, объединяя отражение в однонаправленный и устойчивый луч света. Кроме того, из-за сравнительно близкого и дискретного расстояния между атомами, входящий фотон может отражаться между атомами несколько раз, прежде чем он будет отражен.

Оба эффекта — подавленное рассеяние света и отскакивание фотонов — приводят, по словам авторов к "усиленной совместной реакции на внешнее поле", что означает очень сильное отражение.

Само зеркало очень тонкое и невидимое, но устройство, в котором оно создано, достаточно большое. Оно насчитывает более тысячи отдельных оптических компонентов и весит около двух тонн. Поэтому новый материал вряд ли будет использоваться в бытовых целях, но научное значение новой разработки огромно. Ученые уверены, что продолжение фундаментальных исследований взаимодействий света с веществом приведут в конечном итоге к созданию эффективных квантовых устройств.

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# инновации , ученые

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