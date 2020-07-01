Погода в Тюмени: ливень собьет жару

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Кратковременный ливень обещают синоптики всем, кто страдает от жары в Тюмени. По данным Росгидрометцентра, вероятность дождя 19 июля составляет около 70%.

В целом в течение дня ожидается малооблачная погода. Максимальная дневная температура воздуха составит плюс 34 градуса, ночная - плюс 20. Атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер слабый - в пределах 2 м/с.

С понедельника синоптики уже обещают относительное похолодание: днем будет плюс 26-27 градусов, ночью - до плюс 14.

Евгения Шевцова