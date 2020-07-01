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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области снижается число больных гепатитами

Общество, 11:58 19 июля 2020

Фото пресс-службы Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Более 19 тыс. жителей Тюменской области состоят на учете с разными видами гепатита.

Большинство их - 13 тыс. 603 - являются носителями гепатита С. У 5 тыс. 444 пациентов диагностирован гепатит В. Как сообщает пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра, количество заболевших хоть медленно, но снижается.

"Чаще всего встречается гепатит С, но он излечивается полностью. Во многом это зависит от образа жизни пациента, состояния его организма и иммунитета, а также наличия сопутствующих заболеваний. Протекает заболевание в большинстве случаев бессимптомно, его первые признаки могут сопровождать и другие болезни. А вот хроническую форму гепатита В, к сожалению, излечить невозможно, но есть препараты, которые позволяют контролировать течение этого заболевания. Также есть вакцинация от гепатита В", - рассказал заведующий инфекционным отделением Многопрофильного центра, врач-инфекционист Денис Селезнев.

Если таким пациентам не наблюдаться у доктора и не лечиться, есть риск летального исхода. Поэтому
пациенты подлежат обязательному ежегодному наблюдению и диспансеризации. Для этого в том числе в Центре реализуют программу по лечению хронических вирусных гепатитов.

Первые симптомы заражения гепатитом можно заметить самостоятельно: немотивированная усталость, снижение
аппетита, боли в мышцах, суставах, неприятные ощущения, тяжесть в правом подреберье. Если у человека нет хронических заболеваний, которые могут объяснить эти симптомы, то это повод обратиться к врачу.

Чаще всего гепатиту С подвержены молодые, работоспособные люди. Основной путь заражения - через кровь, до 70% случаев связано с внутривенным употреблением наркотиков. Вакцины от него не существует.

Однако есть вакцинация против гепатита В. Трехкратная прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок. Также бесплатную вакцинопрофилактику проходят и взрослые из группы риска в возрасте до 55 лет. Остальные граждане могут сделать прививку за собственный счет.

"Сегодня разработаны современные противовирусные препараты прямого действия, их спектр широк. Они легче
переносятся пациентами, а срок лечения сокращается с 6 месяцев до 8-16 недель. Эффективность некоторых препаратов достигает 99%, но все индивидуально. Единственный минус - высокая стоимость. На территории Тюменской области действует специальная программа по лечению вирусных гепатитов, и в этом году она увеличена в
два раза", - отметил Денис Селезнев.

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# вирусный гепатит

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