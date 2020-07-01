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В тюменском пляжном клубе выявили продажу алкоголя без документов

Происшествия, 14:12 19 июля 2020

Фото: из группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте

Незаконную продажу алкоголя выявили в тюменском пляжном клубе "Куба" в ходе очередного межведомственного рейда.

Как рассказала главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Анна Николаева, подобные проверки идут каждый день. Летом чаще инспектируют пляжи.

"На территории пляжа есть бар, в нем должны продавать прохладительные напитки. Однако мы выявили нелицензированную продажу алкоголя. Руководство пляжного клуба объяснило это тем, что бар сдан в аренду индивидуальному предпринимателю. Сейчас специалисты устанавливают подробности. Нарушителям грозит существенный штраф", - пояснила Анна Николаева.

Она добавила, что алкогольная продукция изъята, проводится дополнительная проверка.

Евгения Шевцова

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# алкоголь , пляжи , рейд

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