Горожане могут проверить свои знания о Тюмени онлайн

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Тесты, посвященные истории Тюмени и ее выдающимся жителям, доступны в сообществе "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте.

К примеру, тест "Тюмень литературная" включает 10 вопросов. С городом связана судьба многих известных писателей и поэтов. Кто они и какой след оставили в истории Тюмени, можно узнать во время прохождения теста.

Подобным образом построен тест "Тюмень театральная". Он содержит шесть вопросов об истории развития театрального искусства в городе. Вопросы затрагивают имена инициаторов первых театральных постановок в Тюмени, основателя первого тюменского театра и другие.

Отдельный тест посвящен роли Великой Отечественной войны в судьбе тюменских писателей. Участники узнают, какие авторы были на фронте, кто писал на тему войны и внес неоценимый литературный вклад в художественное отображение людей и событий того времени. Тест включает девять вопросов.

В преддверие празднования 434-летия Тюмени библиотеки приглашают присоединиться к тестам всех желающих и проверить знания о родном городе.

Евгения Шевцова