Полярно-Уральский парк участвует во всероссийском конкурсе

| Фото: с личного аккаунта Дмитрий Артюхова в Instagram | Фото: с личного аккаунта Дмитрий Артюхова в Instagram

Полярно-Уральский парк участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. Десяти победителям будет оказано содействие федеральных ведомств и лучших экспертов в реализации.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Голосование – народное, оно проходит на сайте priroda.life.

"У нашего парка есть все шансы попасть в итоговую десятку. Наш проект мы будем воплощать в жизнь в любом случае, но поддержка, как экспертов, так и ямальцев, всегда важна и нужна, - сказал губернатор округа, - путешествия на наш Полярный Урал пользуются у ямальцев большой популярностью. Сам побывал там в выходной. Пандемия показала, как важно иметь хорошее место для отдыха у себя дома".

Как заметил Дмитрий Артюхов, в конце 2020 года, когда будет открыт проезд по дороге Надым - Салехард, путешествие на Полярный Урал станет доступным и для жителей востока округа.

Природа уже создала там всее, что нужно туристу: горные хребты и ледники среди них, самое глубокое озеро Урала – Большое Щучье, бурлящие реки и водопады. Сохранились и объекты наследия прошлого века – 501-я стройка, молибденовый рудник.

"Мы хотим создать на Полярном Урале современный туристический кластер с необходимой инфраструктурой и сервисом, горными приютами, сертифицированными маршрутами", - отметил глава ЯНАО.

Анжела Лебедева