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Развлечения и призы ждут участников проекта #Тюменскоелето

Общество, 12:59 20 июля 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Мастер-классы, занятия по ОФП, соревнования и турниры, танцевально-развлекательные программы, викторины, уроки безопасности и другие интересные события ждут тюменцев от шести до 17 лет на площадках проекта #Тюменскоелето с 20 по 25 июля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Ребята найдут интересное занятие по душе и получат за свое участие жетоны разных цветов, в зависимости от дня посещения.

Тюменцы, накопившие жетоны, смогут принять участие в промежуточных розыгрышах - в День города и День физкультурника (при снятии ограничений).

По итогам всего лета самые активные поборются за главный приз – путевку в один из загородных центров на осенние каникулы.

С графиком работы площадок можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень-наш дом" в разделе "Лето", а также в группе "ВКонтакте" департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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# летние каникулы

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