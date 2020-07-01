Студенты тюменского вуза летом помогут квартальным

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Cоглашение о трудоустройстве студентов на период каникул подписали врио ректора ТюмГУ Иван Романчук и глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В июле между администрацией Тюмени и ТюмГУ была достигнута договоренность о привлечении студентов к работе в качестве помощников квартальных. В управах уже прошел инструктаж с теми, кто выходит на работу.

Для Тюменского государственного университета это важное соглашение. Иван Романчук подчеркнул, что Министерство науки и высшего образования выступило с инициативой в апреле, а уже в мае ТюмГУ предоставили студентам первые рабочие места. Сегодня на различных позициях в университетах, на социальных объектах и предприятиях работают более двух тысяч студентов.

"Я благодарен администрации города Тюмени, которая становится полноправным партнером программы занятости студентов. Студенты Тюмени будут работать на благо города, делать его еще более красивым и комфортным", - отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Руслан Кухарук подчеркнул, что на первом этапе кураторами проекта выступили управы Центрального и Калининского административных округов. "Студенты смогут поработать помощниками квартальных. Потому что ключевым направлением для обеспечения временной занятости обучающихся мы, совместно с университетом, определили контроль за текущим состоянием территории города".

Сообщается, что главной задачей специалистов службы квартальных является контроль за выполнением правил благоустройства. Мониторинг состояния фасадов зданий, раскопок во дворах, открытых люков, авто на газонах. Сотрудники службы ежедневно обходят вверенный им участок. Если нарушение выявлено, то сначала владельцу территории или здания выносится предупреждение. Затем его ждет административный штраф. Как показывает практика, уже на первой стадии более половины выявленных нарушений устраняются.