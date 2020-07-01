Более пяти тысяч кубометров мусора собрали на субботнике в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Более 20 тыс. тюменцев приняли участие в городском субботнике, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

С общей площади уборки в 21 тыс. 663 тыс. кв. метра вывезено 5,5 тыс. кубометров мусора. В субботнике было задействовано 67 самосвалов и погрузчиков. Во время проведения субботника участники были обеспечены инвентарем, мешками и перчатками.

Тюменцы отремонтировали и покрасили около 4 тыс. малых архитектурных форм, посадили 9,5 тыся. цветов, побелили более 3 тыс. деревьев и около 20 тыс. метров бордюров. Кроме того, обустроили и отремонтировали более 3 тыс. ограждений, скосили траву на площади 126 тыс. кв. метров, удалили поросль и сухие деревья, а также провели уборку захламленных территорий, собрали и вывезли мусор.

Субботник проводился с учетом ограничений, установленных в связи с введением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.