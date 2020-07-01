Три человека утонули в тюменских водоемах за выходные дни

| Фото: Тюмень - наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень - наш дом во Вконтакте

Три человека утонули в водоемах Тюмени за минувшие выходные, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Всего за первые месяцы лета в Тюмени утонули шесть человек, среди них один ребенок.

Чтобы избежать несчастных случаев при купании, необходимо соблюдать основные правила безопасности поведения на воде. Не купаться и не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки. Не купаться в местах, где установлены предупреждающие знаки о запрещении купания. Не заплывать на надувных матрасах или кругах далеко от берега.

Не устраивать игр в воде, связанных с захватами рук, ног, сковывающими движение. Не купаться в нетрезвом виде. Родители находясь вблизи воды, не должны оставлять детей без присмотра.