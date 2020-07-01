Как организовать комфортное и безопасное автопутешествие, рассказали в Росстандарте

| фото из личного архива Альфии Кабировой | фото из личного архива Альфии Кабировой

Автопутешественникам рассказали о том, где не стоит заправлять автомобили, какие удерживающие устройства выбрать для детей и где отремонтировать машину бесплатно. Памятку подготовило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Специалисты Росстандарта рекомендуют заправляться на проверенных АЗС и правильно выбирать топливо. С перечнем АЗС, на которых выявлены нарушения по результатам госнадзора в I полугодии 2020 года, можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы обезопасить в пути маленьких пассажиров, необходимо использовать только сертифицированные детские удерживающие устройства Подробную информацию на основе результатов динамических испытаний подобных устройств Росстандарт публиковал ранее.

В случае поломки, информационные ресурсы помогут найти варианты бесплатного ремонта. Для этого на сайте Росстандарта существует интерактивный поиск. Зная идентификационный VIN транспортного средства, с помощью поиска можно без труда определить, подпадает ли автомобиль под отзыв. Также в открытом доступе имеется весь реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Выявленные дефекты устраняются исключительно за счет автопроизводителей. При этом согласованные с Росстандартом отзывные программы не имеют срока давности. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.