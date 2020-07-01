Астрономическая неделя в Тюмени: чем порадует июльское небо

Скриншот приложения Stellarium Скриншот приложения Stellarium

Комета Неовайз, противостояние Сатурна с Солнцем, утренний парад планет и серебристые облака заслуживают внимания любителей астрономии в Тюмени с 20 по 26 июля.

По данным портала Astronet, 20 июля Луна вступит в фазу новолуния. За неделю она посетит созвездия Близнецов, Рака, Льва и Девы. 25 июля естественный спутник Земли окажется в перигее - ближайшей к Земле точке своей орбиты. Расстояние от Луны до центра нашей планеты составит 368 тыс. 359 км.

Всю неделю по утрам можно будет наблюдать парад планет: все большие планеты будет видно в одной части неба. Перед самым восходом Солнца можно наблюдать Меркурий - он восходит в 2 часа 49 минут. Планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Близнецов. При наблюдении в любительскую аппаратуру она выглядит как небольшой полудиск без особых деталей.

В созвездии Тельца левее Альдебарана находится Венера. На горизонте она появляется в 1 час 30 минут и выглядит как самая яркая звезда на небе. Расстояние между Землей и Венерой постепенно увеличивается, а видимый диск планеты уменьшается. В любительский телескоп она выглядит как небольшой серп без деталей на поверхности.

Правее виден красноватый Марс. Он перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Кита. В широтах Тюмени Марс восходит после 23 часов и виден всю ночь. При наблюдении в телескоп Марс виден как небольшой ярко-красный шар, в более мощную аппаратуру можно заметить белую полярную шапку на Марсе.

Еще правее двигаются Сатурн и Юпитер. Обе планеты можно наблюдать всю ночь: они восходят около 21 часа, а около полуночи достигают своей кульминации. Сатурн наблюдается в созвездии Стрельца. В любительский телескоп хорошо различимо его кольцо, поэтому Сатурн сложно перепутать с другими небесными объектами.

Газовый гигант Юпитер проходит по созвездию Стрельца, он движется в попятном направлении. В телескоп различимы полосы на поверхности планеты, в аппаратуру помощнее - Большое красное пятно.

Уран, Нептун и карликовая планета плутон тоже участвуют в параде планет. Для поиска Урана и Нептуна из-за их отдаленности от Земли понадобится телескоп с увеличением от 100 крат и выше. Для наблюдения Плутона - еще более мощная аппаратура.

Из комет наибольший интерес представляет NEOWISE (C/2020 F3) - это самая яркая комета года. Еще одна хвостатая странница - PANSTARRS (C/2017 T2) - движется по созвездию Волос Вероники, а комета Энке - по созвездиям Секстанта и Чаши.

Среди астероидов самые яркие на неделе Веста в созвездии Близнецах и Церера в Водолее.

Евгения Шевцова