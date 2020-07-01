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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из-за утечки на водопроводе в центре Тюмени остались без воды более двадцати домов

Общество, 14:49 20 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повреждение на водопроводных сетях устраняют сотрудники Росводоканала на перекрестке улиц Орджоникидзе и Республики в Тюмени. Устранить аварию планируется к вечеру 20 июля.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе компании, был поврежден чугунный водовод диаметром 300 мм. Бригады водоканала приступили к ликвидации аварии.

"Оперативно были отключены двадцать четыре дома, - отметили в Росводоканале, - в настоящее время утечка локализована, таким образом до устранения аварии без воды останутся около восьми или десяти домов".

Николай Ступников

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# водопровод , коммунальная авария , Росводоканал

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