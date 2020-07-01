Минтранс предложил ввести льготный тариф на семейные поездки в купе
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Субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования предложил Минтранс, сообщает "Интерфакс".
Проект постановления правительства опубликован на портале правовой информации. Субсидирование перевозок позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, считают в министерстве. На субсидии ведомство предложило выделить до 835 млн рублей.
Количество перевезенных пассажиров может составить 350 тыс. человек. Перечень субсидируемых маршрутов определит Ростуризм.