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Минтранс предложил ввести льготный тариф на семейные поездки в купе

Общество, 15:29 21 июля 2020

РЖД | Фото: РЖД

Субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования предложил Минтранс, сообщает "Интерфакс".

Проект постановления правительства опубликован на портале правовой информации. Субсидирование перевозок позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, считают в министерстве. На субсидии ведомство предложило выделить до 835 млн рублей.

Количество перевезенных пассажиров может составить 350 тыс. человек. Перечень субсидируемых маршрутов определит Ростуризм.

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# поезда , РЖД

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