В Тюмени действует сервис бесконтактной аренды электросамокатов

Фото Вячеслава Леонюка Фото Вячеслава Леонюка

Сервис бесконтактной аренды самокатов - кикшеринг - открыли на ул. Республики в Тюмени.

По словам организаторов сервиса, компании Whoosh, это можно сделать через приложение для iOS и Android. Регистрация в приложении занимает минуту: нужно ввести адрес электронной почты, телефон и подтвердить способ оплаты, данные паспорта не потребуются. Важный момент: самокатами сервиса могут управлять только совершеннолетние пользователи.

После сканирования устройство покажет заряд выбранного самоката и места парковки. Также в приложении можно увидеть расположение ближайшего самоката на карте.

Всего в парке компании в Тюмени 150 электросамокатов. Владельцы отмечают, что его планируется еще увеличить и расширить зону пользования.

Фото Вячеслава Леонюка Фото Вячеслава Леонюка

Стоимость проката составляет 50 рублей за старт и пять рублей за каждую последующую минуту. GPS, GSM и сенсоры сообщают в компанию о местонахождении устройства и его состоянии. В случае несанкционированных действий на место приедет служба безопасности сервиса.

В период пандемии компания предусмотрела самые важные моменты: самокаты заряжает, моет и дезинфицирует сервисная команда. В приложении доступно страхование здоровья и имущества на время поездки.

Шеринг самокатов есть во многих городов России, а также зарубежных странах. Теперь им могут воспользоваться и тюменцы, заменив самокатом поездку на общественном транспорте.

Фото Вячеслава Леонюка Фото Вячеслава Леонюка

Вячеслав Леонюк