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Автобус № 40 изменит схему движения в Тюмени

Общество, 08:12 22 июля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Автобус маршрута № 40 изменит схему движения с 1 августа, сообщает Тюменгортранс.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты "Океан", "Площадь Борцов революции", "Набережная", "Строительный институт ТИУ" (в прямом и обратном направлении), а также "Детский сад № 55", "Полевая", "Димитрова", "Садовая", "Пугачева", "Пролетарская", "Нефтемаш", "Бакинских комиссаров", "Дом обороны", "Аллея Молодоженов", "Л. Толстого", "Вечерняя школа № 2", "Музей", "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества" и "Администрация Тюмени".

Автобус будет следовать до конечной остановки "Центральный рынок".

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Расписание доступно в соответствующем разделе на сайте Тюменьгортранс, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , расписание

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