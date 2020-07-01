Автобус № 40 изменит схему движения в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Автобус маршрута № 40 изменит схему движения с 1 августа, сообщает Тюменгортранс.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты "Океан", "Площадь Борцов революции", "Набережная", "Строительный институт ТИУ" (в прямом и обратном направлении), а также "Детский сад № 55", "Полевая", "Димитрова", "Садовая", "Пугачева", "Пролетарская", "Нефтемаш", "Бакинских комиссаров", "Дом обороны", "Аллея Молодоженов", "Л. Толстого", "Вечерняя школа № 2", "Музей", "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества" и "Администрация Тюмени".

Автобус будет следовать до конечной остановки "Центральный рынок".

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Расписание доступно в соответствующем разделе на сайте Тюменьгортранс, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.