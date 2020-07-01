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Названы самые популярные специальности в Тюменском госуниверситете

Общество, 17:30 21 июля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Самыми популярными специальностями в Тюменском госуниверситете стали правовое обеспечение национальной безопасности (30,1) в Институте государства и права и социология (20,5) в Финансово-экономическом институте, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Также абитуриенты интересуются международными отношениями (20,6 человек на место), лингвистикой (18,78) и зарубежным регионоведением в Институте социально-гуманитарных наук.

На очную форму обучения в ТюмГУ подано 11 тыс. 685 заявлений, из них на бюджет 7 тыс. 463.

До окончания приема заявлений на направления бакалавриата и специалитета осталось четыре недели, на направления магистратуры - две с половиной. Ожидается, что будет еще одна заметная волна активности абитуриентов, которая начнется после получения вчерашними школьниками результатов ЕГЭ.

В Управлении по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ отмечают, что несмотря на пандемию, направления и специальности университета популярны не только среди граждан России, уже сейчас в приемную комиссию поданы заявления от абитуриентов из 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

В 2020 году впервые Тюменскому госуниверситету выделены бюджетные места на "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Физическую культуру" и "Зарубежное регионоведение". Эти направления подготовки бакалавриата и специалитета пользуются большой популярностью, на них подано 959 заявлений, из которых 628 заявлений на бюджет.

У абитуриентов, поступающих на направления магистратуры, особый интерес вызывают такие направления, как юриспруденция, экономика, менеджмент и психология.

В связи со смещением сроков выдачи дипломов в вузах, ТюмГУ ожидает основной поток заявлений в магистратуру в последнюю неделю июля.

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# абитуриенты , ТюмГУ

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