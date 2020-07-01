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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске волонтеры-медики помогли тысячам людей

Общество, 17:52 21 июля 2020

Добровольческое движение Тобольска | Фото: Добровольческое движение Тобольска

Почти 3 тыс. заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, а также продуктов и лекарств реализовали волонтеры-медики в Тобольске, сообщает администрация города.

В Тобольске работает штаб, который принимает заявки от граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за ограничительных карантинных мер. Штаб расположен на базе центра социального обслуживания населения. Он работает круглосуточно, телефон: 8-3456- 24-12-00.

В будние дни работает дополнительный штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения, телефон: 8-3456- 24-31-33.

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# волонтеры-медики , Тобольск

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