В Тобольске волонтеры-медики помогли тысячам людей

| Фото: Добровольческое движение Тобольска | Фото: Добровольческое движение Тобольска

Почти 3 тыс. заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, а также продуктов и лекарств реализовали волонтеры-медики в Тобольске, сообщает администрация города.

В Тобольске работает штаб, который принимает заявки от граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за ограничительных карантинных мер. Штаб расположен на базе центра социального обслуживания населения. Он работает круглосуточно, телефон: 8-3456- 24-12-00.

В будние дни работает дополнительный штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения, телефон: 8-3456- 24-31-33.