Тюменским журналистам предлагают рассказать о работе судебных приставов

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменских журналистов приглашают принять участие в конкурсе на лучшее освещение деятельности службы судебных приставов в 2020 году. Принимаются работы авторов публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в федеральных и региональных печатных, телевизионных и радиовещательных СМИ, а также интернет-изданиях, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Победители и призеры будут определены в номинациях "Лучший телесюжет", "Лучший радиосюжет", "Лучший материал в печатном издании", "Лучший материал в интернет-СМИ". Гран-при присуждается журналисту за лучшую конкурсную работу, всесторонне и объективно освещающую деятельность службы.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – региональный, по результатам которого конкурсные работы победителей отправятся на второй этап, в центральный аппарат ФССП России.

Заявка на участие оформляется в произвольной форме, необходимо указать ФИО автора, место работы и должность, адрес электронной почты и контактные телефоны, а также название работы и номинацию, в которой будет представлена работа.

Телевизионные и радиоматериалы принимаются на CD или DVD-дисках в форматах AVI, MPEG (видео) и MP3 (радио) с приложением эфирных справок. Работы, опубликованные в печатных СМИ, представляются на конкурс в оригиналах изданий.

Материалы, опубликованные на интернет-ресурсах, представляются в распечатанном виде и должны быть заверенные в издании с указанием ссылки (web-адреса) на интернет-страницу.

Заявки с приложением конкурсных работ принимаются по 31 июля по адресу: 625023, Тюмень, ул. Одесская 48а/2, телефон для справок: 8(3452) 49-53-27, адрес электронной почты press@r72.fssprus.ru.