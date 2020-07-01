Лагерь "Город мастеров" откроется на базе Голышмановского молодежного центра

i.cdtgol.ru (архив) i.cdtgol.ru (архив)

Детский лагерь "Город мастеров" откроется на базе Голышмановского молодежного центра 22 июля. 70 детей в течение десяти дней освоят навыки творческой деятельности, отдохнут и оздоровятся.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник детского лагеря "Город мастеров" Голышмановского молодежного центра Ольга Зазимко.

Работа лагеря в 2020 году организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"Работа лагеря начинается с 8 утра и до 16 часов 30 минут. Пять отрядов расположатся в двух корпусах молодежного центра, которые имеют отдельные входы-выходы. Будут организованы утренние фильтры. Организация прогулок пройдет по "вертушке" – одни дети гуляют, другие занимаются отрядными делами", - говорит Ольга Зазимко.

На каждый отряд выделены старший педагог, воспитатель, помощники воспитателей. Все сотрудники будут работать с детьми посменно.

По словам начальника детского лагеря, его программа направлена на знакомство школьников с различными видами творчества – изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, ритмика.

"Работая в творческих мастерских, они заработают определенные баллы. Вся кружковая деятельность будет организована в отрядах. Педагоги молодежного центра проведут с ребятами занятия по лепке глины, соленого теста, робототехнике, моделированию, ИЗО. Все выставки работ пройдут в новом для нас формате, онлайн", - отметила она.

Возможно, после отдыха в лагере кто-то заинтересуется и придет к нам в наши творческие объединения, которые организованы по разным направлениям, добавила Ольга Зазимко.

Помимо творческих занятий для отдыхающих ребят пройдут туристические квесты, подвижные игры. Большую часть времени они проведут на свежем воздухе.

В голышмановском "Городе мастеров" организовано трехразовое питание и дневной сон. Кормят детей в школьной столовой.

Стоимость путевки в лагерь составляет 1 тыс. 205 рублей. Отдых в лагере Молодежного центра Голышманово пользуется большим спросом. В апреле все путевки уже были раскуплены.

Анжела Лебедева