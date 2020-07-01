Рыболовный туризм намерены развивать в Уватском районе

| Фото: из личного архива Ивана Веприкова | Фото: из личного архива Ивана Веприкова

Развитие рыболовного туризма в Уватском районе обсудили глава Сергей Путмин и индивидуальный предприниматель Иван Веприков. В Тугалово на берегу Иртыша бизнесмен открыл кемпинг "Дом рыбака". Это и ляжет в основу развития данного направления туризма, сообщает администрация муниципалитета.

На новой площадке размером 1,2 га будут размещены восемь вагончиков с возможностью размещения от двух до четырех человек. Здесь можно ставить и собственные палатки. Уже сейчас рыбаки приезжают сюда на отдых.

| Фото: из личного архива Ивана Веприкова | Фото: из личного архива Ивана Веприкова

"Провели электричество, подключили освещение, пробурили скважину для воды. Для удобства гостей поставили столики, к каждому из которых тоже подвели электричество. Есть возможность заряжать камеры, телефоны и другие гаджеты", – говорит предприниматель, хозяин кемпинга Иван Веприков.

Кемпинг станет удобным и для семейного отдыха. В планах у предпринимателя – установить на территории игровую площадку и бассейн для детей, оборудовать зону для игры в волейбол и баскетбол.

"Тугалово уже много лет притягивает к себе туристов, рыбаков и любителей природы. Конечно, такой приток людей нужно организовывать. Следить за порядком, убирать мусор. Востребованы и многие услуги. Все это делает пребывание на природе более цивилизованным", – подчеркнул глава Уватского района Сергей Путмин.