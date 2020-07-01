Пять новых стрит-артов появится на тобольских фасадах

| Фото: Вектор улиц во Вконтакте | Фото: Вектор улиц во Вконтакте

Дворы, в которых появятся стрит-арты, определили в Тобольске, сообщает городская администрация.

Лидерами народного голосования стали пять объектов: арка 39 дома в 8 мкр, двор 37 дома в 7 мкр, двор 47 дома в 10 мкр, двор 18 дома в мкр Иртышский и двор дома 23б в 7а мкр.

Проект "Вектор улиц" в третий раз стартовал в Тобольске в июне 2020 года. До конца июня жители предлагали дворы на сайте векторулиц.рф. Из 47 заявок на этап голосования вышли 30 дворов с наиболее подходящими объектами для стрит-арта. За 19 дней тоболяки проголосовали 966 раз. В результате отобрали пять дворов, набравших наибольшее количество голосов.

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова, было решено не просто подарить Тобольску стрит-арты, а вовлечь всех жителей в выбор объектов.

"Мы хотим, чтобы будущий стрит-арт сплотил жителей, стал своеобразным центром притяжения и поводом лишний раз собраться по-соседски. Хочется, чтобы тоболяки понимали, что они могут реально влиять на формирования комфортной среды вокруг себя, а мультицентр помогает в этом преображении", - отметила Светлана Спехова.

В августе во всех дворах-победителях появятся интерактивные бесконтактные объекты для сбора интересных историй о событиях двора и рассказов о почетных жителях. На их основе профессиональные художники создадут эскизы. Так будущие стрит-арты станут уникальными и понятными для всех соседей.

За два года в фестивале "Вектор улиц" приняли участие более 400 тоболяков по направлениям: стрит-арт, фотография, архитектура малых форм, музыка, графический, световой, ландшафтный и веб-дизайн, стендап и видеография. Они переосмысляли городское пространство и создали восемь фотопроектов, фотовыставку "Вектор свободы", графический принт, девять плакатов, четыре веб-сайта, два стрит-арта, пять видеороликов, концепцию ландшафтного дизайна и декоративную скамью возле мультицентра.

Истории дворов жители уже сейчас могут оставлять на сайте векторулиц.рф, в группе проекта "Вектор улиц" и по телефону мультицентра: 26-26-96.

⠀