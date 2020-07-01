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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

53 жителя региона заболели клещевым энцефалитом и боррелиозом

Общество, 13:53 22 июля 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

25 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 28 случаев заболевания клещевым боррелиозом зафиксировали в управлении Роспотребнадзора по региону в 2020 году, сообщает ведомство.

По еженедельным данным обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает средних многолетних значений. Всего с середины марта в области зарегистрировано 17 тыс. 751 обращение по поводу присасывания клещей. Из этого числа пострадали 3 тыс. 689 детей до 14 лет (на 13,7 % больше, чем в 2019 году).

Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# боррелиоз , клещевой энцефалит , клещи

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