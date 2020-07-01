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Тюменец спас тонущих бабушку и внучку

Общество, 13:42 22 июля 2020

duma72.ru

Тюменец Иван Стешенцев спас тонущих бабушку и внучку на озере в районе деревни Муллаши 19 июля.

Девочка шести лет начала тонуть, к ней на помощь поспешила ее бабушка и тоже начала уходить под воду, пытаясь спасти внучку. В этот момент Иван Стешенцев также находился в воде. Обернувшись, он увидел эту ситуацию и сразу поспешил на помощь. Девочка находилась под водой, ек не было видно, он нырнул, схватил девочку одной рукой, а другой начал тянуть бабушку к берегу. Иван дотянул бабушку до места, где она могла спокойно стоять, а девочку вынес на берег.

Иван Стешенцев входит в Общественную молодежную палату, его поблагодарили за смелый поступок коллеги, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Члены Общественной молодежной палаты обратились к родителям и родственникам, чтобы они более внимательно отнеслись к детям, находящимся в водоемах, и обучали их правилам безопасного поведения на воде.

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# безопасность , дети

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