Викуловское отделение Ишимского техникума ждет новых студентов

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25 студентов примут на обучение по основным программам в Викуловском отделении Ишимского многопрофильного техникума в 2020-2021 учебном году. Еще 15 студентов освоят программу профессионального обучения.

Как рассказала и.о. заведующего отделением Наталья Плюхина, на базе девяти классов можно получить профессии продавца, контролера-кассира и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Обучение займет два года 10 месяцев с одновременным получением среднего общего образования.

По профессии "Продавец, контролер-кассир" присвоят квалификацими продавца продовольственных, непродовольственных товаров и контролера-кассира. По профессии "Тракторист-машинист" две: тракторист категорий С, Е, F и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

На профессиональное обучение принимают выпускников коррекционных классов. За два года обучения ребята могут освоить профессию повара, штукатура или рабочего зеленого строительства.

Документы на поступление можно подать дистанционно. Также разрешается личное посещение приемной комиссии, но с соблюдением всех санитарных правил.

Евгения Шевцова