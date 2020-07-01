Более семи тысяч жителей региона приняли участие в акции "Сад Памяти"

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более семи тысяч жителей Тюменской области приняли участие в акции "Сад Памяти", приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы. Высажено 256 тыс. саженцев, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Сады Памяти появились по всей России и за ее пределами. Организаторы международной акции сообщили, что количество высаженных деревьев превысило 27 млн и продолжает расти каждый день. Участие приняли все 85 субъектов страны и свыше 50 стран.

"Акция стала по-настоящему народной: в последние недели высадки проходят на Севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесенный вклад. И еще отдельно подведем итоги", – отметила председатель Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

Акция продолжается. В частности, в связи с эпидемиологической обстановкой около 40 регионов подали заявку на перенос массовых высадок в городах на осень этого года. Даты и места проведения осенних акций по посадке памятных деревьев указаны на сайте садпамяти2020.рф.

Напомним, ранее сообщалось, что акция станет ежегодной.