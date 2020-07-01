В Тюмени завершается ремонт придомовой территории на улице Энергостроителей

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ремонт придомовой территории по улице Энергостроителей завершат в Тюмени 23 июля, сообщает городская администрация.

Отремонтированный двор получат жители домов №№ 10 и 10а. Весной на старой дворовой территории не было тротуаров, старые проезды, после дождей стояли лужи.

Строители проложили систему водоотведения, создали во дворе безбарьерную среду для маломобильных горожан. Также здесь появились современные детские площадки, парковочные карманы, проезды, пандусы и отмостка.