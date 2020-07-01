  • 22 июля 202022.07.2020среда
  • USD70,9668
    EUR81,2499
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени завершается ремонт придомовой территории на улице Энергостроителей

Общество, 17:10 22 июля 2020

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ремонт придомовой территории по улице Энергостроителей завершат в Тюмени 23 июля, сообщает городская администрация.

Отремонтированный двор получат жители домов №№ 10 и 10а. Весной на старой дворовой территории не было тротуаров, старые проезды, после дождей стояли лужи.

Строители проложили систему водоотведения, создали во дворе безбарьерную среду для маломобильных горожан. Также здесь появились современные детские площадки, парковочные карманы, проезды, пандусы и отмостка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 22.07.2020Освоить первую профессию бесплатно могут школьники региона
17:43 22.07.2020На Пермяковском мосту в Тюмени перекрыли три полосы движения
17:10 22.07.2020В Тюмени завершается ремонт придомовой территории на улице Энергостроителей
17:00 22.07.2020Хозяйку лучшего подворья наградили в Викуловском районе