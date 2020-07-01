Онлайн-выставку "Пространство мифа" организовали молодые художники Тобольска

| Фото: организаторов выставки | Фото: организаторов выставки

Онлайн-выставка "Пространство мифа" - это вторая выставка с начала 2020 года, организованная молодыми художниками Тобольска. Миф присутствует в творчестве художников постоянно, поэтому мы решили обратиться напрямую к этой теме, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила один из кураторов творческого проекта, педагог Дома детского творчества Тобольска, художник Анастасия Иликпаева.

"Предтечей выступали наши другие выставки объединения "Молодые художники города Тобольска", представленные ранее в Ермаке в выставочном зале фонда "Возрождение Тобольска", такие как "Бессознательное", к примеру. Идея пришла мне, и ребята ее поддержали. Выставка является скорее оммажем трудов советского историка Бориса Рыбакова. Выставочный зал поделен на условные зоны, по средствам которых мы представляем развитие первичных представлений об устройстве мира к более сложным представлениям, вытекающим в славянскую культуру", - рассказала она.

На выставке "Пространство мифа" представлены работы Анастасии Иликпаевой, Регины Нагумановой, Юрия Руденко, Елены Шишкиной, Снежанны Сусловой, Светланы Молодых, Антона Козлова. В основу экспозиций вошли работы, выполненные в техниках: графика, живопись, есть фотографии, фотодокументации, инсталляция.

"Первая зона выставки - древние представления людей о мистической природе, вторая зона посвящена тотемизму и месту силы, третья отражает природу женского начала и представления о устройстве мира, четвертая посвящена славянству, но в творческой авторской переработке этой темы. Так же в четвертой зоне представлены работы Антона Козлова, занимающегося писанками и обращающегося непосредственно к народному фольклорному искусству", - говорит Анастасия Иликпаева.

Тюменская AETERNA - Progressive Folk Metal Band разрешила использовать свои музыкальные дорожки в онлайн-открытии. Как заметила куратор выставки, получилась творческая коллаборация.

Организаторы выставки "Пространство мифа" предлагают зрителям разные активности. Кроме ролика с презентацией выставки, флешмоб "Интервью с художником", розыгрыш призов, а на закрытии проекта, 2 августа состоится выход в прямой эфир.

Посмотреть работы молодых художников Тобольска, окунуться в мифы, глазами авторов можно по ссылке.

Анжела Лебедева